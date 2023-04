I predoni delle marmitte catalitiche scappano a folle velocità sulla Statale Adriatica

Rocambolesco inseguimento della Polizia Stradale che, nella tarda mattinata di lunedì, ha intercettato una vettura con a bordo tre malviventi specializzati nel furto delle marmitte catalitiche. Tutto è iniziato intorno alle 11 quando, nel tratto riminese della Ss16, una pattuglia della sottosezione di Riccione ha intercettato una Fiat Punto il cui guidatore alla vista dei lampeggianti ha compiuto una brusca manovra svoltando in via della Grotta Rossa. Gli agenti, insospettiti, hanno attivato le sirene intimato l'alt ma per tutta risposta l'utilitaria ha accelerato imboccando contromano via Carlo Leoni rischiando diversi frontali. La Punto, tallonata dalla Stradale, è quindi arrivata in via Covignano puntando verso il mare con una serie di manovre estremamente pericolose per poi cercare di far perdere le proprie tracce nelle strade interne. Arrivati in via Fontemaggi, i tre uomini a bordo dell'auto sono letteralmente schizzati fuori dall'abitacolo mentre il veicolo in corsa è andato a schiantarsi con una vettura in sosta in via Quintino Quagliati.

L'inseguimento è proseguito a piedi con gli agenti che, alla fine, sono riusciti a catturare solo uno dei malviventi. L'uomo, poi identificato per un romeno 27enne residente a Modena e già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato ad opporre una strenua resistenza prendendo a calci e pugni gli agenti che non senza fatica sono riusciti ad ammanettarlo in sicurezza. Alla fine il bilancio ha visto due agenti dover ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati poi dimessi con una prognosi di 7 giorni a testa. Nel frattempo il malvivente è stato portato negli uffici della Stradale e, dalla perquisizione, nelle sue tasche sono spuntati 3 grammi di hashish. E' quindi emerso che il 27enne, oltre ad avere un curriculum criminale per reati come furti negli appartamenti, era specializzato nei furti dei catalizzatori delle marmitte. Nella Punto, infatti, sono stati recuperati diverse marmitte catalitiche e gli attrezzi per smontarle dai veicoli.

Lo straniero è stato quindi arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere e per ricettazione. Processato per direttissima nella mattinata di mercoledì, il giudice ha convalidato l'arresto. L'avvocato ha chiesto i termini a difesa per il suo assistito ed è stata disposta come misura cautelare l'obbligo di firma 3 volte al giorno presso le forze dell'ordine di Modena.