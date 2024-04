Ladri nella notte nell'agenzia viaggi del centro storico

Ladri in azione nel centro storico di Rimini dove, nella notte tra lunedì e martedì, ad essere svaligiata è stata un'agenzia viaggi di via Sigismondo. I malviventi, dopo essere riusciti ad entrare nei locali, hanno puntato su una piccola cassaforte riuscendo ad asportarla. Una volta presa, i ladri si sono allontanati in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce.

Dai primi riscontri pare che il bottino sia stato piuttosto misero, un centinaio di euro, e il furto è stato denunciato ai Carabinieri. Sono in corso le indagini con gli inquirenti dell'arma che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare gli autori del colpo.