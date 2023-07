Ladri nella notte nella fumetteria: il registratore di cassa ritrovato nel cortile di un'abitazione

Furto nella notte nel negozio di fumetto Orion, in via Flaminia Conca a Rimini. Ignoti hanno sfondato La vetrina dell'attività e hanno portato via il registratore di cassa, che è stato ritrovato questa mattina nel cortile di un'abitazione in via Fantoni, a poche decine di metri dal negozio. Da quantificare il bottino: sul caso indaga la Polizia