Ladri recidivi derubano un supermercato, uno bloccato dagli addetti alla sicurezza mentre l'altro fugge

Rocambolesco inseguimento, nel pomeriggio del 1 agosto a Marina Centro, con le Volanti impegnate nella ricerca di due ladri. I malviventi, entrambi recidivi, intorno alle 16 erano entrati in un supermercato di viale Vespucci all'interno del quale avevano già commesso dei furti e le loro facce erano ben note al personale del negozio che ha iniziato a tenerli d'occhio con le telecamere di videosorveglianza. Gli occhi elettronici li hanno immortalati mentre facevano sparire della merce e, arrivati alle casse, hanno mostrato solo un pezzo di pane. L'addetto alla sicurezza si è quindi avvicinato per fermarli ma, alla sua vista, i malviventi lo hanno aggredito con calci e pugni per poi fuggire all'esterno e separarsi. Il vigilante ha dato l'allarme alla polizia di Stato e, nel frattempo, si è messo all'inseguimento di uno dei due ladri fino a quando è arrivata una Volante col personale della Questura che è riuscito a bloccare uno straniero 26enne. Ammanettato e portato in Questura, il malvivente è stato arrestato per rapina impropria aggravata. Sono in corso le ricerche del complice.