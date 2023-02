Ladri in azione all'ospedale, preso di mira lo spogliatoio dei sanitari

Amara sorpresa, giovedì mattina, per i sanitari del pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione coi ladri che sono penetrati nella struttura ospedaliera prendendo di mira gli spogliatoi. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno agito tra la mezzanotte e le 7 del mattino entrando nella parte storica dell'ospedale forzando un finestrone e una volta dentro si sono diretti negli spogliatoi. Una quarantina gli armadietti svuotati in cerca di qualcosa di valore con il loro contenuto che è stato gettato a terra mettendo tutto a soqquadro coi ladri che, apparentemente, non avrebbero asportato nulla. Solo verso le 7, alla fine del turno, i dipendenti si sono accorti della visita dei soliti ignoti e hanno dato l'allarme facendo intervenire i carabinieri. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi di rito e, al momento, sono in corso le indagini per cercare di individuare gli autori dell'effrazione. L'Ausl ha presentato una denuncia contro ignoti dopo che, la scorsa settimana, un evento analogo si è consumato anche nell'ospedale di Rimini.