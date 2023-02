Ladri scatenati prendono di mira un'intera palazzina: 3 gli appartamenti depredati

Dopo un periodo relativamente lungo di tranquillità i topi d'appartamento sono tornati a colpire nel comune di Santarcangelo e, nella giornata di sabato, è stato un intero condominio nei pressi della stazione ferroviaria ad essere preso di mira con tre abitazioni svaligiate. I malviventi, con tutta probabilità appartenenti a una banda specializzata, sono entrati in azione nello stabile quando gli abitanti avevano lasciato le loro case. Forzando le porte sono così riusciti ad entrare negli appartamenti e, dopo averli messi a soqquadro, si sono impossessati degli oggetti di valore trovati a portata di mano. In tutte e tre le abitazioni i furti sono stati messi a segno con lo stesso modus operandi e, solo in serata quando i proprietari sono tornati, si sono accorti degli ospiti indesiderati. Per loro non è rimasto altro da fare che chiedere l'intervento dei carabinieri e, al momento, l'esatto ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.