Ladri senza cuore rubano la cassetta con le offerte per la beneficenza

Tanta amarezza da parte degli organizzatori della manifestazione "Ritratti d’Autore", in svolgimento per il sesto anno consecutivo a Marina Centro di Rimini, che mercoledì sera si sono visti sottrarre la cassetta delle offerte. L'evento, che fino a settembre si svolge accanto il nuovo Belvedere in Piazzale Kennedy, raccoglie tanti artisti che realizzano le loro opere e le offrono ad altrettanti “modelli per caso” che lasciano spesso un piccola contributo il quale viene poi donato a Rimini Ail, l’associazione Italiana contro le leucemie, e all’associazione Basta Plastica in Mare Network. A denunciare quanto accaduto è il responsabile Roberto Brolli che racconta come lo scorso mercoledì, al termine della manifestazione, sia lui che gli artisti erano impegnati a raccogliere i loro materiali compresa la cassetta delle offerte. Un malvivente, approfittando della situazione, si è introdotto nell'abitacolo dell'auto del responsabile riuscendo ad impossessarsi di tutto il denaro raccolto, circa 700 euro. Solo al rientro a casa Brolli si è accorto della sparizione dei soldi e non ha potuto far altro che denunciare l'accaduto ai carabinieri.