Ladro di abbigliamento al centro commerciale arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato in flagranza dai carabinieri un romeno 27enne, già noto alle forze dell'ordine, autore di un furto di abbigliamento nel centro commerciale "Le Befane" di Rimini. Il malvivente, nel pomeriggio di mercoledì, era stato notato dal personale della sicurezza dello store mentre si aggirava tra gli scaffali per poi prelevare alcuni vestiti nascondendoseli addosso dopo aver rimosso le placche antitaccheggio. Allertata una pattuglia dei carabinieri, quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto hanno fermato il 27enne che è stato perquisito rinvenendo così la refurtiva del valore di circa 100 euro. Arrestato e portato in caserma, al termine del processo per direttissima il giudice ha confermato il fermo e disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa della prossima udienza.