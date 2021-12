Il Grinch in azione: sfonda il finestrino dell'auto per rubare l'albero di Natale

La denuncia arriva direttamente sui social network e ha tutto il sapore di una classica storia di Natale dove, il protagonista, è il Grinch il celebre personaggio che odia le festività. Tutto è avvenuto nel primo pomeriggio dell'8 dicembre quando, come da tradizione, nelle case iniziano a fiorire gli addobbi e un riminese aveva lasciato la propria auto parcheggiata in viale Griffa con all'interno l'albero di Natale e tutte le luci pronto per essere allestito. Qualcuno, tuttavia, ha approfittato della situazione e dopo aver sfondato il finestrino del veicolo si è introdotto nell'abitacolo per rubare tutto e poi sparire senza lasciare traccia. Scoperto il furto, la vittima si è affidata a Facebook per esprimere tutta la sua amarezza sottolineando come il tutto si avvenuto in pieno giorno in un orario compreso tra le 12.30 e le 15.30. "L'albero l'avrei dovuto fare nel pomeriggio, come da tradizione - è stato lo sfogo del proprietario. - ma come si fa a compiere un gesto simile, proprio l’8 dicembre? Farò la denuncia per il danno alla macchina, non per l’albero ovviamente".