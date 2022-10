Ladro in fuga cade a terra e ci rimette la dentatura

Pomeriggio agitato, quello di domenica scorsa, in via duca degli Abruzzi dove un ladro ha tentato di rubare una bicicletta da 1200 euro lasciata parcheggiata nel cortile di una palazzina. Un residente, accortosi dell'intruso, ha dato l'allarme facendo accorrere una pattuglia delle Volanti con gli agenti che hanno iniziato ad inseguire il malvivente in fuga. L'inseguimento si è concluso nei pressi del parco Marecchia dove il ladro, poi identificato per un macedone 30enne, si è infilato in una strada senza uscita. Nonostante fosse oramai in trappola, l'uomo ha reagito violentemente tanto da innescare una zuffa con le divise. Nel parapiglia il ladro è caduto a terra di faccia e, per il colpo, ha perso alcuni denti. Perquisito, è stato trovato in possesso di una tronchese da 45 centimetri. Alla fine è stato ammanettato e portato in Questura dove è stato arrestato per resistenza e denunciato per il possesso di strumenti da scasso. Difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli, nella mattinata di martedì è comparso davanti al Gip per la convalida del fermo.