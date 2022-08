Ladro maldestro e pasticcione aggredisce gli agenti per sfuggire all'arresto

Non ne ha azzeccata una il ladro maldestro e pasticcione che, nella mattinata di Ferragosto, per sfuggire all'arresto ha aggredito gli agenti della polizia di Stato. Il malvivente, un gambiano 22enne senza fissa dimora, ha iniziato la sua giornata verso le 8.40 quando è stato visto cercare di introdursi in una banca di via XXIII Settembre 1845 da alcuni passanti che hanno dato l'allarme al 112 facendo intervenire una pattuglia delle Volanti. Nel frattempo, visti vani i tentativi con l'istituto di credito, il ragazzo ci ha riprovato con un'attività commerciale dopo avr abbandonato una bicicletta rubata in un negozio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno sorpreso il 22enne che aveva già scassinato la portiera di un veicolo. Invitato ad uscire dall'abitacolo, il malvivente si è trasformato in una furia aggredendo le divise con calci e pugni. Bloccato e portato in Questura, è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e ricercato per un aggravamento della misura cautelare a cui era sottoposto. Arrestato e processato per direttissima martedì mattina, il 22enne al termine dell'udienza è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".