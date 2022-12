Ladro seriale arrestato in flagranza dopo la seconda spaccata notturna

E' andata male al ladro seriale che, nella notte tra lunedì e martedì, è stato arrestato in flagranza mentre metteva a segno la seconda spaccata. Il primo allarme è arrivato al 112 intorno alle 2.45 e parlava di un uomo che, armato di martello, stava cercando di spaccare la vetrina di un negozio in via Flaminia. Sul posto si è precipitata una pattuglia delle Volanti ma, ad un primo sopralluogo, gli agenti non hanno trovato nulla di anormale ma hanno deciso comunque di rimanere a controllare la zona. Pochi minuti dopo, infatti, è arrivata una seconda segnalazione riferita alla stessa attività commerciale. Questa volta il personale della Questura ha trovato la vetrina infranta e, all'interno dell'attività commerciale, il ladro che rovistava nella cassa in cerca degli spiccioli.

Bloccato e portato negli uffici di piazzale Bornaccini è emerso che, nel corso della nottata, lo stesso malvivente aveva messo a segno un colpo con le stesse modalità. Ad essere stata presa di mira una farmacia nella zona di San Giuliano dove, come per il negozio, il ladro aveva spaccato la vetrina e depredato la cassa. Il tutto è valso l'arresto del ladro che, martedì mattina, è stato processato per direttissima.