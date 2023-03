Ladro seriale di attrezzi arrestato in flagranza dai carabinieri

E' andata male a un ladro seriale 44enne che, nel pomeriggio di mercoledì, è stato arrestato in flagranza dopo un furto di attrezzi. Il malvivente era stato notato da una pattuglia in borghese dei carabinieri mentre, in sella a una bici, si aggirava in piazzale Kennedy. Qui ha puntato il furgone di una ditta di ristrutturazioni, parcheggiato lungo la strada, e in un lampo lo ha aperto rubando una valigia con due avvitatori e altra attrezzatura per un valore complessivo di circa 1000 euro. I militari dell'Arma, vista la mossa, sono intervenuti bloccandolo prima che potesse fuggire. La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre il 44enne è stato ammanettato e portato in caserma. Processato per direttissima giovedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma in attesa della prossima udienza.