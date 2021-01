Ladro seriale di bici le fotografa e le commercia in chat: denunciato

E' stato sorpreso nella notte fra venerdì e sabato in via dei Mille. A destare l'attenzione dei poliziotti sono stati i suoi movimenti sospetti, infatti il 38enne, di origini marocchine, armeggiava su una bicicletta incatenata ad un palo della luce. Alla vista della volante, l’uomo ha tentato invano di allontanarsi come se nulla fosse ma è stato fermato dai poliziotti che lo hanno perquisito trovandogli addosso uno smartphone di ultima generazione del quale non sapeva fornire la provenienza così, è stato

immediatamente sequestrato. Da un’attenta analisi del telefono gli agenti hanno trovato numerose foto di biciclette scattate in varie zone della provincia e per di più erano attive varie chat su “WhatsApp”, con altri soggetti con i quali scambiava informazioni inerenti il commercio dei velocipedi.

Accompagnato in Questura, in seguito agli accertamenti è emerso che il 38enne è già noto alle Forze dell’Ordine per reati predatori ed è irregolare sul territoti nazionale e inottemperante al Decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Rimini e

dell’ordine del Questore di abbandonare lo Stato. Il 38enne è stato così denunciato per il reato di ricettazione e per inosservanza del Decreto di espulsione.