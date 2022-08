Ladro seriale sorpreso a svaligiare il camper di un turista, arrestato dai carabinieri

E' andata bene a un turista tedesco che, in vacanza a Rimini col suo camper, è riuscito a sventare il furto all'interno del mezzo lasciato in sosta. La mancata vittima, infatti, aveva parcheggiato il caravan nei pressi della darsena per poi andare a trascorrere la giornata in spiaggia ma al suo ritorno si è accorto che la porta era stata forzata. All'interno del mezzo c'era ancora il ladro che, dopo aver scassinato la portiera, era intento a rovistare all'interno dove aveva già individuato il portafoglio del turista con 160 euro all'interno. Il vacanziera ha dato l'allarme e, sul posto, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri coi militari che sono riusciti a bloccare il malvivente e ad ammanettarlo. Portato in caserma è risultato essere in italiano di etnia rom 52enne, residente nella provincia di Monza-Brianza con alle spalle un lunghissimo curriculum criminale tanto da avere in corso un divieto di ritorno nell'intera regione del Veneto. Dopo una notte in camera di sicurezza, l'uomo è stato processato per direttissima venerdì mattina.