Ladro seriale specializzato nelle gettoniere delle lavanderie, raffica di colpi nel riminese

Sono disperati i gestori delle lavanderie a gettone del riminese che, nell'ultimo mese, si trovano a dover fare i conti con un ladro seriale che prende di mira le gettoniere per cambiare i soldi. Una raffica di colpi che, puntualmente, causano più danni alle apparecchiature rispetto al bottino di pochi spiccioli. Solo nelle ultime 24 ore il ladro, che agisce tranquillamente a volto scoperto nonostante gli impianti di videosorveglianza che lo riprendono, è entrato in azione due volte. La prima, nel pomeriggio di martedì, in una lavanderia di via di Mezzo e nel cuore della notte in un'attività analoga sempre dello stesso proprietario a Villa Verucchio. Per mettere a segno il secondo colpo il malvivente, intorno alle 3 di notte, ha sfondato una parete di cartongesso e una volta dentro oltre alle gettoniere se l'è presa anche con l'impianto di videosorveglianza rubando il registratore. Secondo quanto emerso, nonostante le puntuali denunce alle forze dell'ordine delle attività derubate e i video che permettono di riconoscere l'autore dei furti questo non sarebbe ancora stato arrestato nonostante la raffica dei crimini commessi. Dalle indiscrezioni raccolte, inoltre, pare che il malvivente sia una persona ben nota e che in passato si è reso protagonista di colpi simili venendo già arrestato.