Ladro solitario forza la porta d'ingresso del ristorante e fugge con la cassa

Tanta fatica per un misero bottino quella fatta da un ladro solitario che, nella notte tra lunedì e martedì, ha svaligiato un ristorante di Marina Centro. Il malvivente, a volto scoperto, aveva preso di mira il Toki di viale Vespucci entrando in azione intorno alle 3. Dopo aver forzato la porta del locale, l'uomo è salito fino al piano superiore dove si è impossessato della cassa che conteneva solo pochi spiccioli per poi fuggire a gambe levate facendo perdere le proprie tracce. Un colpo messo a segno in pochissimi minuti tanto che, appena entrato nel locale, è entrato in funzione il sistema di allarme che ha fatto accorrere la vigilanza privata ma nonostante il pronto arrivo delle guardie giurate il ladro era già sparito. Sul posto, per gli accertamenti di rito e per controllare l'impianto di videosorveglianza in cerca di indizi, sono intervenuti i carabinieri.