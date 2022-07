Ladro di Rolex in azione a Marina Centro, malvivente inseguito e bloccato dalla vittima

E' andata bene per un riminese 22enne che, nel pomeriggio di mercoledì, è stato rapinato del suo prezioso Rolex mentre camminava lungo viale Vespucci a Marina Centro. Il rapinatore, poi identificato per un nordafricano 34enne già noto alle forze dell'ordine, ha preso di mira la vittima iniziando a seguirla per poi con una mossa fulminea strapparle dal polso il quadrante del valore di circa 6500 euro e fuggire tra i turisti. Il 22enne non si è perso d'animo e ha iniziato ad inseguire il malvivente per alcuni metri fino a quando sono incappati in una pattuglia dei carabinieri che stava controllando il territorio. Grazie all'intervento dei militari dell'Arma, la vittima ha potuto rientrare in possesso del Rolex e, nonostante alcune lievi escoriazioni, ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale. Il 34enne, invece, è stato portato in caserma e arrestato con l'accusa di rapina.