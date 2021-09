Lamorgese risponde a interrogazione sugli accoltellamenti: "Il migrante era privo di precedenti di polizia"

"Il responsabile dei gravi fatti accaduti a Rimini non ha agito per finalità riconducibili a una matrice fondamentalista, era in uno stato di forte alterazione dello stato di equilibrio psicologico che fino a quel punto si era manifestata solo con aggressività verbale nel corso della sottoposizione a un tampone il giorno prima dell'aggressione". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo a un'interrogazione della Lega sulla revisione delle politiche di accoglienza dei migranti, anche alla luce della recente aggressione verificatasi a Rimini da parte di un richiedente asilo di origini somale. Il ministro ha sottolineato che il migrante era privo di precedenti di polizia. Nel frattempo, in una nota stampa, Start Romagna esclude che a scatenare l'agitazione di Somale Duula sia stata come emerso dopo l'interrogatorio del somalo l'intenzione da parte delle accertatrici di fotografarlo. "La procedura annunciata dall’Azienda e concordata con l’impresa fornitrice del servizio prevede di fotografare il trasgressore solo in assenza di titolo di viaggio e dei documenti di identità, a tutela di terze persone spesso tirate in causa dalla dichiarazione di false generalità - precis Start. - Ciò non è accaduto a bordo della linea 11, poiché il ragazzo ha esibito una denuncia compiuta in precedenza alle forze dell’ordine nella quale comparivano le sue generalità, assistendo in seguito all’avvio della procedura senza scomporsi eccessivamente. Tutto il resto è avvenuto pochissimo tempo dopo e non ha nulla a che vedere con altre ricostruzioni".