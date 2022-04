All'arrivo degli agenti della Polizia locale iniziano a lanciare cocaina lungo la strada, due arresti

Appena vedono gli agenti della Polizia locale di Rimini iniziano a lanciare involucri contenenti cocaina sotto le auto in sosta. I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì (20 aprile) e sono avvenuti lungo la via Giovanni XXIII. Una pattuglia della Polizia locale osserva un movimento sospetto: con un ragazzo che consegna del contante a una coppia di uomini. Gli agenti, con il sospetto che si trattasse di attività di spaccio, si avvicinano agli uomini: è a quel punto che i due iniziano a lanciare involucri sotto le auto in sosta. Recuperato il materiale, si scoprirà esserci contenuta cocaina dal peso complessivo di oltre 4 grammi. In un altro involucro veniva rivenuta altra droga, eroina, per 1 grammo e ancora altri 5 grammi di hashish.

Per i due cittadini extracomunitari, di origine magrebina, privi dei documenti di soggiorno, è scattato così l’arresto. Dall’attività investigativa risultano privi di attività lavorativa e di una residenza stabile. Dalle successive perquisizioni sono stati recuperati dagli agenti anche 85 euro, probabilmente denaro proveniente dallo spaccio delle sostanze stupefacenti.