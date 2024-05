Lancio di migliaia di coccinelle finalizzato alla lotta biologica per la tutela di lecci e tigli

In questi giorni, dando continuità alla sperimentazione avviata nel 2023 e sulla scorta degli ottimi riscontri ottenuti per la salute delle piante, l'Amministrazione sta procedendo al lancio di migliaia di coccinelle finalizzato alla lotta biologica integrata: con particolare riferimento alla tutela dei lecci e dei tigli. In un’ottica di sensibilizzazione, le operazioni di oggi condotte presso il parco di via Costa, hanno visto il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, che hanno partecipato attivamente alla liberazione di queste piccole alleate nella difesa degli alberi.