Lascia la figlia di 8 anni sul treno, mamma disperata soccorsa dalla Polfer

Si è conclusa con un lieto fine la brutta avventura di una mamma che, scesa dal treno per pochi istanti alla stazione di Rimini, si è vista ripartire il convoglio con la figlia di 8 anni a bordo. La disavventura è accaduta nel tardo pomeriggio di Pasqua quando la donna ha approfittato della sosta per lasciare il vagone. Appena messo piede sulla banchina, però, il fischio del capotreno ha fatto chiudere le porte e rimettere in viaggio il convoglio lasciando a piedi la signora. La mamma, in preda al panico, ha iniziato ad urlare disperata facendo accorrere gli agenti della Polfer. L'intervento del personale della Polizia di Stato ha permesso di contattare gli addetti di Trenitalia per rintracciare la bambina e, allo stesso tempo, di assistere la signora permettendole di poter riabbracciare la figlia.