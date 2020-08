Latitante da 12 anni, catturata la maga di furti e rapine

Si è conclusa dopo 12 anni la latitanza di una 57enne argentina che, nel corso del tempo, era diventata una vera e propria maga di furti e borseggi. Condannata a 5 anni e 3 mesi nel lontano 2008 per una seri colpi commessi fin dal 1992, la donna aveva fatto perdere le proprie tracce fino a quando è spuntata a Rimini nella notte tra mercoledì e giovedì. La 57enne è stata notata da una pattuglia della polizia di Stato intorno all'1.30 in viale regina Elena e gli agenti hanno deciso di controllarla. Il suo nome ha fatto scattare l'allarme nei terminali delle forze dell'ordine e, smascherata, è stata ammanettata e portata in Questura da dove al termine degli accertamenti di rito è stata trasferita nel carcere di Forlì. Nel corso della sua lunga carriera criminale l'argentina aveva messo a segno furti con strappo, borseggi su autobus e metro in cui non disdegnava con i suoi travestimenti di assumere talvolta la veste di manager di successo per rendersi insospettabile e talvolta quella di casalinga. La fantasia della donna si è rilevata ancora più fervida quando ha rubato all’interno di ristoranti e bar fingendosi cameriera. Nel tempo però la donna ha aumentato la sua efferatezza ponendo in essere anche rapine aggravate.

