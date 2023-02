Latitante finisce nella rete della Polizia di Stato

Un normale controllo stradale ha permesso a una pattuglia delle Volanti di arrestare un latitante albanese 38enne. Nella giornata del 7 febbraio gli agenti della Questura di Rimini stavano pattugliando viale regina Margherita quando sono stati attirati da una vettura in transito e hanno deciso di fermarla per identificare gli occupanti. Nell'abitacolo hanno trovato il 38enne che, al momento del controllo dei documenti, è emerso che si trattava di un ricercato. Sulla testa del malvivente, infatti, pendeva una condanna definitiva di oltre 3 anni per reati che andavano dalla falsità materiale commessa dal privato al possesso di documenti di identificazione falsi. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini, al termine delle pratiche di rito l'albanese è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".