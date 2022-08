Latitante sfortunato: incappa in un controllo della polizia e viene arrestato

Decisamente sfortunato il cittadino marocchino, da tempo ricercato dalle forze dell'ordine, incappato in un controllo della polizia di Stato che gli è costato le manette. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, una pattuglia delle Volanti è incappata in due stranieri che si trovavano sul lungomare Tintori e gli agenti hanno deciso di identificarli. Al momento di inserire il nome del nordafricano nel database delle forze dell'ordine è emerso che si trattava di un latitante sul quale pendeva un mandato di arresto in quanto ritenuto colpevole di una lunga serie di reati contro il patrimonio e la persona e che doveva scontare una pena definitiva di 5 anni di carcere. Ammanettato e portato in Questura, al termine delle pratiche di rito è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".