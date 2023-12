Laura Pausini arriva a Rimini, in tremila al party Launatici. Le due date del tour verso il tutto esaurito

A Rimini scatta una settimana all’insegna di Laura Pausini. In attesa della doppia data del concerto (8-9 dicembre), questo sabato (2 dicembre) i fan si ritroveranno allo Stadium di Rimini. Sono attesi in tremila per il Launatici, il party ufficiale del fan club, che si svolgerà a partire dalle 16. Già dalle prossime ore è atteso in città l’arrivo di molti appassionati da ogni parte d’Italia. E’ abitudine di Laura Pausini organizzare un appuntamento con i suoi supporter più fedeli. L’evento era stato rimandato, a causa dell’alluvione, e inizialmente avrebbe dovuto svolgersi a Solarolo, paese natale della cantante. Sarà un grande ritorno live quello di Laura Pausini che porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. La cantante romagnola ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.

“Non vado in tour dal 2019 – ha dichiarato Laura Pausini al momento dell’annuncio -. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze”. Dopo le date di Rimini, Laura Pausini sarà poi a Roma, con quattro appuntamenti. Il tour dopo le date italiane, inizierà poi a viaggiare in Europa e nel Mondo.

In vista delle due date di Rimini, lo Stadium sta andando verso il tutto esaurito. Sui canali di prevendita restano più pochi biglietti.