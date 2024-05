Vuoi venire a lavorare in Riviera? "1200 euro al mese per 12 ore al giorno, senza riposo settimanale"

Lavoro stagionale a Rimini? Si lavora dalle 7 del mattino alle 19 di sera, 7 giorni su 7, per 1.200 euro al mese, senza riposo settimanale. E’ la proposta che il titolare di uno stabilimento balneare del riminese ha riportato a Charlotte Matteini, giornalista di Today.it, che ha svolto un’inchiesta sul lavoro stagionale nelle maggiori località turistiche italiane. Non tutti i casi sono uguali, ma il servizio di Today.it conferma quelli che erano i presentimenti di molti: a volte capita che gli imprenditori non trovano lavoratori stagionali perché spesso le offerte di lavoro, in quanto compensi e disponibilità richiesti, non sono accettabili.

L'INCHIESTA DI TODAY.IT - Schiavi a 600 euro al mese

Con l'arrivo dell'estate mancano bagnini, camerieri, baristi, receptionist e chi più ne ha più ne metta. E quest'anno non può nemmeno essere colpa del reddito di cittadinanza, abolito dal Governo Meloni per tutti colori che sono occupabili. Così la giornalista si è finta una ragazza di 24 anni in cerca di lavoro per la stagione e ha pubblicato un annuncio in trenta delle località turistiche tra le più conosciute in Italia. Lago di Como e Lecco, riviera ponente e levante ligure, Jesolo e Lignano Sabbiadoro, la Versilia, Rimini, Riccione, Napoli, Salerno e dintorni, il litorale calabrese, la Puglia da Bari a Lecce, Ragusa, Palermo, Cagliari, Olbia, questo l’elenco riassuntivo ma abbastanza esaustivo. Il risultato? Spesso non si specifica il ruolo, è chiesta massima disponibilità oraria, vitto e alloggio nella maggior parte dei casi non sono forniti e con lo stipendio medio offerto che variava tra i 1.200 e i 1.600 euro.

Il caso di Rimini

Ecco cosa è stato risposto alla giornalista: “Il proprietario di uno stabilimento balneare mi prega di chiamarlo al telefono il prima possibile perché ha molti candidati interessati. Cerca una barista. Il lavoro è dalle 7 del mattino alle 19 per 1200 euro al mese. Il giorno di riposo? Eh, c’è tanto lavoro. Però magari un paio di giornate a giugno e settembre scappano”.