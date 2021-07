Lavoratori stagionali stipati in 20 in due mini appartamenti: multa da 3000 euro

Negli ultimi due giorni, nel corso di un intervento della stazione Carabinieri di Milano Marittima, i militari hanno accertato la presenza di 20 posti letto in due mini appartamenti, ospitanti altrettanti ragazzi impegnati in lavori stagionali. Constatato il sovraffollamento, i Carabinieri hanno elevato nei confronti della società riminese una sanzione amministrativa di tremila euro, oltre alla diffida a sgomberare l’abitazione dalle persone eccedenti, calcolate in 10 posti letto.