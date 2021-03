Lavoratori sul web e digitalizzazione d'impresa: in partenza percorsi gratuiti

Formart è pronta ad affrontare l'onda dell'innovazione richiesta a gran voce dalle imprese del territorio riminese, che stanno cercando di reagire a tutte le criticità che l'emergenza sanitaria covid-19 ancora in corso, tra queste la sospensione o, nella maggior parte, chiusura delle attività e grande incertezza nel panorama professionale. Come dai dati riportati alcuni giorni fa dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini è ormai chiaro che sebbene la crisi abbia colpito in modo asimmetrico territori, settori, tipologie di imprese e di lavoratori, ha certamente penalizzato in maniera ancor più significativa i settori che caratterizzano il cuore pulsante del tessuto imprenditoriale riminese: quelli ad alta interazione personale (come il turismo e i servizi alla persona) e tutto il mondo artigiano, comprensivo di imprese piccole e meno strutturate.

Formart, da sempre attenta alle esigenze delle imprese, ha scelto di offrire un supporto utile e concreto, composto da una serie di strumenti facilmente accessibili ai lavoratori e nell'immediato: un'offerta formativa rivolta specificatamente ai lavoratori ed alla loro qualificazione in ottica digitale. Le tematiche scelte dei percorsi professionali, in partenza tra aprile e maggio, sono fortemente votate ad un utilizzo di tecnologie web, software specifici, ed alla promozione d'impresa online.

Sono 3, in particolare, i percorsi in partenza che si svolgeranno con la modalità webinar: "Copywriting e storytelling: comunicare il valore dell'azienda", "La Suite Microsoft Office per la produttività aziendale", ed un percorso per il impostare ed effettuare il controllo dell'andamento economico finanziario d'impresa, già alla seconda edizione. I corsi progettati derivano da una richiesta che accomuna tutte le aziende del territorio provinciale, che hanno espresso esigenza di maggiore autonomia: nello strutturare una promozione efficace dei propri prodotti/servizi e nell'utilizzo principali strumenti "office" e software di calcolo per il controllo di gestione. I percorsi, strutturati da 5 a 8 lezioni, sono calendarizzati in perfetta sincronia con l'auspicato avvio della stagione estiva.

I dati a livello nazionale ricalcano quelli a livello territoriale: mancano i 'lavoratori digitali' " – afferma Sandra Mariani, responsabile di Formart sede di Rimini – Chi ricopre ruoli in azienda orientati al web o all'informatica, non è in possesso di tutte le competenze specifiche per ricoprire in toto il proprio ruolo; in particolare in epoca di pandemia ove il ricorso al telelavoro, allo smart-working edall'utilizzo di tecnologie è stato accelerato ed anche "forzato" dalle imprese al fine di portare avanti attività che altrimenti avrebbero visto la chiusura come unica alternativa possibile. L'offerta formativa, finanziata grazie ai fondi interprofessionali, consente a tutte le imprese di far accedere anche un solo dipendente e in maniera completamente gratuita. Un'opportunità unica: per le aziende, per valorizzare il proprio personale interno; e per i singoli lavoratori, per consolidare le proprie competenze, accedere in caso di discontinuità lavorativa a posizioni, ruoli differenti e riqualificarsi verso nuovi processi o nuove tecnologie abilitanti fortemente richieste dal mondo professionale.

Le iscrizioni vengono prese in ordine di arrivo (Formart Rimini: 0541-791909; mail: info@formart.it )