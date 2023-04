Lavoravano in nero per continuare a percepire il reddito di cittadinanza

Controlli a tappeto da parte del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Rimini che, negli ultimi giorni, ha passato al setaccio i pubblici esercizi a caccia di lavoratori in nero e che percepissero il reddito di cittadinanza. Gli accertamenti hanno permesso di scovare due furbetti che, pur percependo il sussidio, lavoravano senza essere stati messi in regola dai datori di lavoro. Le due persone, che così facendo potevano contare su una doppia entrata, sono state denunciate a piede libero e dovranno restituire gli 8mila euro percepiti indebitamente. Allo stesso tempo è stata informata anche l'Inps che ha provveduto a sospendere il reddito di cittadinanza. A finire nei guai anche i proprietari delle attività: nei loro confronti sono stati elevati verbali per 10mila euro per aver avuto alle dipendenze il personale in nero.