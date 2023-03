Lavori sulla rete dell'acquedotto, ecco le vie dove mancherà l'erogazione dell'acqua

Giovedì, 30 marzo, a partire dalle 8.30 e per circa 5 ore, Hera eseguirà un intervento sulla rete acquedottistica in via Mazzini che comporterà la mancata erogazione dell’acqua nelle vie Mazzini, Leoncavallo, Carracci, Braschi (tratto), Cabina, con possibili disagi anche per le utenze delle vie San Marino Labriola, Puccini, Mascagni, Bellini, Rossini e Don Giovanni Verità. Dopo l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

I cittadini e le attività verranno preavvisati da volantini e sms sul cellulare. In caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.