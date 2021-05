Lavori al cavalcavia dell'A14 a Rimini sud, stop al transito dei mezzi pesanti

A partire dalla mezzanotte di mercoledì 26 maggio sul cavalcavia esterno alla stazione autostradale di Rimini sud, sovrappassante la SS72, verranno avviati lavori di manutenzione che per caratteristiche tecniche specifiche necessitano di essere svolti predisponendo parziali limitazioni al traffico veicolare soprastante. Per la prima fase delle attività, così come condiviso con il comune di Rimini e gli Enti territoriali, a partire dalla mezzanotte di mercoledì e fino al 5 giugno, tutti i mezzi pesanti con massa superiore alle 7.5 tonnellate saranno pertanto indirizzati in uscita in direzione Rimini. Per comprimere al minimo la durata del cantiere, i lavori verranno eseguiti in continuità grazie all’impiego di 6 squadre organizzate su più turni di lavoro. Con il supporto del Comune di Rimini e delle Istituzioni coinvolte sono inoltre stati individuati i seguenti percorsi alternativi:

Per i veicoli pesanti con massa > 7,5 ton provenienti dal casello di Rimini sud e diretti a San Marino, è necessario proseguire in direzione Rimini verso la ss16 e compiere una inversione a u alla prima rotatoria disponibile. Per accedere al casello di Rimini sud, per tutti i veicoli, sia leggeri che pesanti, provenienti dal centro di Rimini, è possibile proseguire sulla SS72, in direzione San Marino e compiere una inversione a u al primo semaforo. Per i mezzi pesanti, superiori alle 7,5 ton circolanti in autostrada con provenienza Bologna e diretti a San Marino, al fine di ottimizzare i transiti sulla viabilità ordinaria in prossimità dello svincolo è consigliata l’uscita di Rimini nord. Per i mezzi pesanti, superiori alle 7,5 ton circolanti in autostrada con provenienza Ancona e diretti a San Marino, al fine di ottimizzare i transiti sulla viabilità ordinaria in prossimità dello svincolo è consigliata l’uscita di Riccione. La Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia fornirà costanti aggiornamenti agli Enti territoriali e agli utenti, in funzione dell’andamento delle attività e delle fasi di cantiere previste nel programma dei lavori.