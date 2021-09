Disagi in vista, lavori al sottopasso ferroviario di San Vito

Lavori in corso al sottopasso ferroviario di San Vito, frazione di Santarcangelo di Romagna, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria alle griglie di raccolta delle acque da parte di Hera. Il sottopasso resterà chiuso al traffico dal 6 al 20 settembre, consentito invece il transito pedonale e ciclabile Fino al 20 settembre per i veicoli a motore non sarà dunque possibile transitare nel tratto di via San Vito compreso tra via Montevecchi e via Stazione vecchia, mentre resterà consentito il passaggio di pedoni e ciclisti.

La chiusura completa della strada (0-24) si rende necessaria dal momento che la tipologia dell'intervento e le dimensioni ridotte della carreggiata non consentono un senso unico alternato. Dal 6 al 20 settembre saranno quindi istituiti l'obbligo di svolta a sinistra in via Stazione vecchia all'intersezione con via San Vito e il limite di velocità dei 30 km/h nel tratto di via San Vito compreso tra via Torino e l'inizio del cantiere.

La segnaletica "Sottopasso di San Vito chiuso" e le indicazioni dei percorsi alternativi per la frazione e il centro di Santarcangelo sarà collocata in tutte le intersezioni di via San Vito, presso quelle di via Braschi con le vie Montevecchi e Felici, tra le vie Tosi e Ronchi, nonché in via De Gasperi e alla rotatoria tra viale Mazzini, le vie Tosi e De Gasperi.