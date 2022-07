Lavori alla condotta idrica, chiusa al traffico una strada provinciale

I lavori di rinnovo della condotta idrica e di potenziamento dell’acquedotto pubblico da parte di Hera, partiti da Piazza Malatesta e ora in corso lungo via Martiri, rendono necessaria la chiusura al traffico dell’arteria che conduce alla Piazza Malatesta per chi proviene da Ponte Verucchio nella giornata di mercoledì 20 luglio.



All'altezza della “Fagiola”, la ditta Fangano (appaltatrice per conto di Hera) deve infatti realizzare un attraversamento stradale con il proprio tubo di adduzione e questo rende impossibile far circolare i mezzi durante i lavori. Un’ipotesi già preventivata nell’ordinanza emanata dalla Provincia, Ente proprietario della SP 15 Bis, che, come detto, sarà interdetta al transito fra le 7 e le 18 di domani come da cartelli di preavviso già posizionati lunedì dalla ditta Fangano.



Nelle prossime settimane, gli interventi di rinnovo della rete idrica riguarderanno poi le vie Aie del Borgo, Nanni e un tratto di Monte del Grillo.