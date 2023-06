Lavori alla nuova rotatoria realizzata sulla Statale 16, strade parzialmente chiuse a Misano

Per consentire l’asfaltatura del fondo stradale della nuova rotatoria realizzata sulla Statale 16 a Misano, a partire da lunedì 12 giugno via Grotta e via del Mare, nei tratti in prossimità dell’intersezione, saranno chiuse al traffico. La durata dei lavori prevista, condizioni meteorologiche permettendo, è di tre giorni. Il traffico, lungo la statale 16, sarà regolato con un impianto semaforico temporaneo.