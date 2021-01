Lavori alla rete ferroviaria, interruzione della rete elettrica in alcune vie di Rimini

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 18 gennaio dovrà effettuare una interruzione programmata del servizio elettrico in alcune vie del comune di Rimini (zona Nord) per consentire alla società RFI (Rete Ferroviaria Italiana), di eseguire lavori di scavo, che possono interferire con le linee elettriche interrate di media tensione, per la riapertura della linea ferroviaria adriatica tra Rimini e Viserba direzione Ravenna .

L’esecuzione delle operazioni in sicurezza di RFT richiede il “fuori servizio programmato” di alcune linee di bassa e media tensione nelle fascia oraria 8:30 -15:30. Di seguito le vie interessate ai lavori(non sono riportati i numeri civici): viale Anita Garibaldi, viale Donizetti, viale Lamarmora, viale Stoppani, viale Mazzini, viale Ghelfi, viale Bixio, viale Don Minzoni, via Polazzi. I lavori proseguiranno mercoledì 20 gennaio.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione fa presente che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.