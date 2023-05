Lavori alla rete idrica, chiude al traffico la via Emilia

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio il tratto santarcangiolese della via Emilia sarà chiuso al traffico all’incrocio con via Mazzini per l’esecuzione da parte di Hera di un intervento alla rete idrica. Poiché il tratto interessato dai lavori sarà a tutti gli effetti area di cantiere è stata messa a punto una serie di deviazioni consigliate per i mezzi leggeri e obbligatorie per i veicoli al di sopra delle 3,5 tonnellate.

Nel dettaglio, la chiusura riguarderà la fascia oraria compresa tra le ore 20 di venerdì 26 e le ore 8 di sabato 27 maggio: durante l’attività del cantiere, i veicoli provenienti da Rimini e diretti verso Savignano potranno percorre via Padre Tosi verso la stazione ferroviaria per poi imboccare via De Gasperi, via Montevecchi e da lì tornare sulla via Emilia. Anche i veicoli in direzione Savignano-Rimini potranno avvalersi dello stesso percorso. La deviazione è obbligatoria per i veicoli sopra le 3,5 tonnellate, mentre è consigliata per i mezzi leggeri, che potranno comunque percorrere strade alternative.

Oltre all’area di cantiere saranno chiusi al traffico, con la sola eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, il tratto di via Ugo Braschi compreso tra le vie Pedrignone/Piadina e de Garattoni, nonché il tratto di viale Mazzini tra le vie Cabina e Don Giovanni Verità. Il sottopassaggio pedonale resterà invece sempre aperto. Le chiusure consentiranno di proseguire i lavori di Hera finalizzati al rinnovo e al miglioramento significativo dell’impiantistica del sistema della rete idrica locale. Dopo che, nei primi mesi dell’anno, le opere hanno interessato via Padre Tosi e il tratto di viale Mazzini a monte della via Emilia, l’intervento di attraversamento della strada in programma nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio servirà per proseguire i lavori dall’altro lato di viale Mazzini. In questo tratto, Hera riprenderà le operazioni una volta terminato l’anno scolastico con tempistiche e modalità ancora in via di definizione.