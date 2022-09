Lavori alla rete idrica, ecco in quali strade sarà interrotta la fornitura dell'acqua

Martedì, 13 settembre, a partire dalle 8,30 e per circa 4 ore, Hera eseguirà un intervento sulla rete idrica che comporterà la mancata erogazione di acqua nelle vie Monte Olivo (dall’incrocio con via Marago), Primo Maggio, Marago, Il Torrente, Il Poggio, Il Pedrone, Selve, Ausella, Largo Castello, Ciavatti, e limitrofe. Dopo l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da volantinaggio porta a porta.