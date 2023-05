Lavori alle rotatorie per collegare la Linea 125 di Start alla stazione di Riccione e al capolinea del Metromare

La linea 125 di Start Romagna che collega Gabicce Mare, Cattolica e Misano Adriatico a Riccione potrà raggiungere la stazione di Riccione e il capolinea riccionese del Metromare. Sono in corso a partire da oggi dei lavori di sistemazione della rotatoria tra i viali Da Verrazzano e Limentani e l’intersezione tra i viali San Martino e Limentani. I cantieri vengono aperti con l’obiettivo di consentire un agevole transito degli autobus. L’adeguamento delle rotatorie viene realizzato dalla Cooperativa Braccianti che impiegherà circa una settimana. Terminati i lavori, la Linea 125 arriverà a Riccione da viale Torino. L’autobus poi raggiungerà piazzale Curiel e il porto, risalendo il canale lungo i viali Parini e Bellini per poi transitare sui viali Dei Mille e XIX Ottobre. Arriverà poi sui viali San Martino, Limentani e Da Verrazzano per poi rientrare su viale Torino e lasciare Riccione per Misano Adriatico, Cattolica e infine Gabicce Mare.

“Si tratta di piccoli interventi sulle rotatorie - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - che sono però importanti per consentire alla linea tra Riccione e Cattolica di essere collegata alla nostra stazione alla partenza dei mezzi del Metromare. Il servizio pubblico funziona maggiormente se si crea una rete efficiente di collegamenti. Questi lavori servono proprio a questo: si potrà viaggiare da Cattolica a Rimini senza spostamenti a piedi mentre prima il 125 lasciava i viaggiatori in piazzale Curiel”.