Lavori sull'autostrada A14, attenzione alla chiusure programmate al casello di Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni - Bologna e Ancona/Pescara. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud o di Cattolica.

