Lavori sull'autostrada A14, chiude per una notte il casello di Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 aprile, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini sud o di Cattolica.