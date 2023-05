Lavori sull'autostrada A14, previste tre notti di chiusura per il casello di Rimini Nord

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rimini sud; in ulteriore alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Valle del Rubicone.