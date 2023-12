Lavori conclusivi per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Tosi, scatta il senso unico alternato

Il secondo stralcio dell’intervento per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Tosi prenderà avvio lunedì 11 dicembre per concludersi entro venerdì 22: dopo che nel mese di settembre l’impresa esecutrice ha rimosso i giunti esistenti e installato nuovi raccordi formati da elementi in gomma e rinforzati con inserti metallici vulcanizzati, dalla prossima settimana procederà con le opere più consistenti che riguarderanno la sostituzione dei guardrail delle rampe del cavalcaferrovia. Alcune porzioni di calcestruzzo, degradate per effetto dell’acqua piovana, verranno infine demolite e ripristinate mediante l’applicazione di nuova malta cementizia.

Per consentire agli operatori del cantiere di lavorare in sicurezza, il cavalcaferrovia sarà percorribile a senso unico alternato – che sarà comunque necessario solo negli orari di lavoro degli operai (dalle 7,30 alle 18) – regolato da impianto semaforico. Il sabato, la domenica e nella restante parte delle giornate lavorative, il cavalcaferrovia sarà regolarmente transitabile a doppio senso di marcia.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 270 mila euro, co-finanziati per 170 mila euro dal Pnrr e dal Ministero dell’Interno per circa 5 mila euro, mentre il resto dell’importo è a carico dell’Amministrazione comunale, intervenuta con risorse proprie per 95 mila euro.