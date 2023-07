Lavori di asfaltatura in autostrada: chiusi per 3 notti chiusi i caselli di Rimini e Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 luglio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord o di Riccione. Nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini sud o di Cattolica.