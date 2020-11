Lavori di manutenzione al "drago" dello stadio di Misano

Sono in corso i lavori di manutenzione alla tensostruttura dello stadio Santamonica di Misano, previsti dall’ampio piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022. L’intervento, oltre ad onorare la periodica verifica sullo stato della copertura della tribuna, l’ormai famoso ‘drago’, ormai elemento distintivo del territorio, quest’anno riguarda anche la manutenzione dei piloni in acciaio che sostengono le funi. “Tenere in ordine le strutture sportive è una nostra priorità – il commento di Filippo Valentini, Assessore allo Sport – e l’Amministrazione conferma le somme destinate a questi interventi che garantiscono il pieno utilizzo per le società del territorio. In particolare, siamo tutti affezionati alla copertura, da oltre un ventennio orizzonte dal rettilineo dell’adiacente circuito e che rende davvero unico il nostro stadio, fra i simboli che rendono riconoscibile Misano”. Per quanto riguarda lo stadio, il Comune di Misano è candidato anche all’assegnazione di 600mila euro del ‘Bando Periferie’ per mettere mano alla pista di atletica e all’impianto di illuminazione con un progetto per l’efficientamento energetico.