Lavori di pubblica utilità, il comune di Coriano stipula convenzione con il Tribunale

L’Amministrazione comunale ha stipulato per 3 anni la convenzione con il tribunale di Rimini per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Si tratta di prestazioni non retribuite a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La convenzione, approvata dalla Giunta e valida fino al 2027, prevede per i soggetti che ne facciano richiesta presso il comune di Coriano quale pena sostitutiva per guida in stato d’ebbrezza, di potere dedicarsi ad attività non retribuite per lavori di manutenzione del verde e del decoro urbano. Obiettivo di queste attività è la dimostrazione che il responsabile del reato venga punito ma in modo utile e vantaggioso per la società con un suo coinvolgimento arricchente sotto il profilo personale e di sviluppo della socializzazione.Una compartecipazione ai lavori pubblici utile soprattutto dal punto di vista riabilitativo.