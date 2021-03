Lavori di restyling alla biblioteca: il periodo di chiusura

Da lunedì prossimo tutti i servizi della Biblioteca di Misano Adriatico saranno sospesi fino a nuova comunicazione. Una misura che si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori di restyling avviati a inizio settimana e già a buon punto (sostituzione moquette con pavimentazione lavabile, tinteggiatura e altri piccoli ritocchi), tenuto conto anche del procedere della pandemia.

Tutte le sale saranno dunque chiuse al pubblico e anche il servizio di prestito librario verrà sospeso per alcuni giorni. Il personale della Biblioteca sarà comunque a disposizione dell'utenza telefonicamente al numero 0541.618484, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30, per informazioni e per un supporto all'accesso ai servizi digitali del catalogo Scoprirete e Medialibrary on line.