Lavori di sistemazione della rete idrica delle vie della Fiera e della Grotta Rossa

Sono iniziati i lavori Hera di riparazione della condotta idrica in attraversamento alla statale Adriatica nei pressi di via della Fiera a Rimini che, salvo imprevisti, dovrebbero essere completati entro fine giugno. Il cantiere prevede lo spostamento e la sostituzione definitiva dell’attuale condotta, da rimuovere perché interferisce con il nuovo attraversamento ciclopedonale che la Società Autostrade ha in progetto nell’ambito delle opere di completamento della realizzazione della terza corsia dell’autostrada A14. La particolare posizione della tubazione, al di sotto di una delle arterie principali e a una profondità piuttosto elevata, rende l’intervento manutentivo estremamente complesso e non compatibile con le esigenze della viabilità. Per quest’ultimo motivo, i tecnici di Hera hanno valutato di intervenire tramite l’utilizzo di apposite tecnologie senza scavo (no dig), realizzando nello specifico una camera di spinta presso la zona verde nei pressi di via della Fiera. L’intervento di ripristino definitivo consentirà di risolvere una situazione piuttosto critica: infatti, trattandosi del tubo principale di collegamento del serbatoio di Covignano con il campo pozzi del centro città e, considerata la particolare posizione e l’esigenza di sua imminente rimozione, gli interventi di riparazione effettuati nell’ultimo periodo erano di carattere provvisorio e volti a mitigare il disservizio, garantendone quindi la continuità all’utenza.