Lavori per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica nelle vie Scalone e Ronchi

Sono pronti a partire i lavori per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti dell’illuminazione pubblica delle vie Scalone e Ronchi: finanziati per 130mila euro dai contributi della legge Fraccaro confluiti nel sistema del Pnrr. Dodici i nuovi punti luce che saranno installati nei due tratti più densamente popolati di via Ronchi: tre nei pressi dell’incrocio con via Torino e nove tra il parcheggio e via Calancone. Per la realizzazione dei lavori – che cominceranno lunedì 20 novembre e si concluderanno indicativamente il 7 dicembre – è prevista l’istituzione del senso unico alternato nei tratti via via interessati dall’intervento.

In via Scalone, invece, dopo l’intervento dello scorso anno che ha visto la realizzazione di tutte le infrastrutture e le reti elettriche propedeutiche all'attivazione dell’impianto d’illuminazione, la seconda fase dei lavori prevede l’installazione di 15 punti luce a led ad alta efficienza energetica e lo spostamento di parte dei lampioni esistenti per ridurre il rischio di incidentalità dovuto alla vicinanza con la carreggiata.

In questo caso l’intervento prenderà il via lunedì 27 novembre, per concludersi entro metà dicembre: il senso unico alternato sarà istituito nei tratti interessati dai lavori compresi tra l’incrocio con via Trasversale Marecchia e l’intersezione con via Amendola.

A San Martino, infine, verrà riasfaltato il tratto di via Pallada compreso tra via Trasversale Marecchia e l’accesso alla pista ciclopedonale in corso di realizzazione (circa 40 metri). Per consentire la realizzazione dell’intervento, martedì 21 novembre dalle ore 7 alle ore 18 il tratto interessato sarà chiuso al traffico veicolare, con l’eccezione dei mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori.