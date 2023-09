Lavori di Hera per l’allaccio della nuova condotta idrica, senso unico alternato in via Contea

Proseguono i lavori di Hera per l’allaccio della nuova condotta idrica di via Santarcangiolese (SP 14) con quelle esistenti: giovedì 14 settembre sarà la volta di via Contea, per la quale è previsto l’intervento nell’arco della giornata dalle 7 alle 19. Per consentire le operazioni, proprio a ridosso dell’incrocio con la strada provinciale, via Contea sarà percorribile a senso unico alternato regolato da movieri. Successivamente all’intervento potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico e che si risolveranno in poche ore.

L’intervento fa parte di un progetto più generale di efficientamento idrico di particolare rilievo, predisposto dalla direzione ingegneria di Heratech, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche grazie anche alla connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino.

L’intervento, che comporta investimento di oltre 2,5 milioni di euro, realizzato da Hera e finanziato da Romagna Acque Società delle Fonti, prevede il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete. Nelle aree interessate, grazie al collegamento diretto al serbatoio sarà possibile mantenere più stabile la pressione all’interno delle reti.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.